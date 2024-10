L'ONU s'oppose à l'exclusion de l'UNRWA en Israël : Guterres met en garde contre une "catastrophe"

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a adressé une lettre au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, exprimant ses vives inquiétudes concernant un projet de loi à la Knesset visant à empêcher l'UNRWA (l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens) d'opérer en Judée-Samarie et à Gaza.

Guterres a qualifié cette mesure potentielle de "catastrophe", avertissant qu'elle "étoufferait les efforts pour soulager la souffrance humaine et les tensions à Gaza et dans l'ensemble du territoire palestinien occupé". En juillet, la Knesset a donné son approbation préliminaire à un projet de loi déclarant l'UNRWA organisation terroriste et proposant de rompre les relations avec l'agence. Les dirigeants israéliens accusent l'UNRWA de collaborer avec les terroristes du Hamas à Gaza et de jouer un rôle actif dans la radicalisation des Gazaouis au fil des années. Cette confrontation souligne les tensions croissantes entre Israël et les organisations internationales concernant la gestion de la crise humanitaire dans les territoires palestiniens.