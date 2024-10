L'UE lance un "pont aérien" humanitaire vers le Liban

Face à l'escalade des tensions entre Israël et le Hezbollah, l'Union européenne a pris des mesures pour venir en aide à la population libanaise. Mercredi, Bruxelles a annoncé l'envoi imminent de trois avions chargés de matériel humanitaire vers le Liban.

Ces appareils, qui décolleront de Brindisi en Italie et de Dubaï, transporteront des produits de première nécessité tels que des kits d'hygiène et des abris temporaires. Le premier vol devrait atterrir à Beyrouth le 11 octobre, marquant le début de cette opération d'urgence. En plus de cette initiative, l'UE s'engage à faciliter l'acheminement d'aides supplémentaires provenant de plusieurs États membres. L'Espagne, la Slovaquie, la Pologne, la Belgique, la Grèce et la France ont notamment proposé leur soutien, principalement sous forme de médicaments et d'équipements médicaux. Cette mobilisation européenne répond à une situation humanitaire alarmante au Liban. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, les récents bombardements israéliens ont contraint au moins 1,5 million de personnes à fuir leurs foyers en à peine plus de deux semaines. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a souligné sur les réseaux sociaux la solidarité de l'UE envers "les populations affectées par la crise en cours au Liban". Cette aide d'urgence s'inscrit dans un programme plus large de soutien au Liban, avec une enveloppe totale d'environ 104 millions d'euros allouée pour l'année en cours.