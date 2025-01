L'Ukraine met fin au transit du gaz russe vers l'Europe

Le transit du gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine a définitivement cessé ce mercredi matin, ont confirmé Kiev et Moscou, marquant la fin d'un contrat quinquennal signé fin 2019, a rapporté l'AFP.

"Nous avons arrêté le transit du gaz russe, c'est un événement historique. La Russie perd des marchés, elle va subir des pertes financières", a déclaré le ministre ukrainien de l'Énergie, Guerman Galouchtchenko. Gazprom a confirmé que "depuis 8 heures, le gaz russe n'a pas été fourni pour le transit à travers l'Ukraine".

Cette décision, saluée par le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski comme "une nouvelle victoire" sur Moscou, inquiète particulièrement la Hongrie et la Slovaquie, fortement dépendantes du gaz russe. Le Premier ministre slovaque Robert Fico s'était d'ailleurs rendu à Moscou le 22 décembre pour tenter de trouver une solution d'urgence. Désormais, l'Europe ne sera plus approvisionnée en gaz russe que par le gazoduc TurkStream et son prolongement Balkan Stream, ainsi que par des importations de GNL par méthaniers. En 2023, le transit via l'Ukraine représentait 14,65 milliards de mètres cubes, selon les chiffres officiels.