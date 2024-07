La France n'apprécie pas la montée d'Itamar Ben Gvir sur le Mont du Temple

La France a très vite réagi ce jeudi, au vote de la Knesset rejetant l'établissement d'un Etat palestinien et à la montée, quelques heures plus tard, d'Itamar Ben Gvir sur le Mont du Temple. Le Quai d'Orsay a condamné le vote de la Knesset contre un État palestinien, réaffirmant que "seule la solution à deux États peut apporter une paix juste et durable aux Israéliens et aux Palestiniens et garantir la stabilité dans la région".

Paris a également dénoncé la visite du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, sur le Mont du Temple à Jérusalem, la qualifiant de "violation du statu quo sur l'esplanade des Mosquées". La France a souligné l'importance de préserver le statu quo historique sur les Lieux Saints de Jérusalem et le rôle spécifique de la Jordanie à cet égard. Après la montée d'Itamar Ben Gvir sur le Mont du Temple/Esplanade des Mosquées ce jeudi, la Jordanie et l'Egypte avaient déjà manifesté leur désapprobation.

Ces critiques interviennent dans un contexte de tensions accrues, la France mettant en garde contre le risque de déstabilisation régionale que ces "actions irresponsables" pourraient entraîner.