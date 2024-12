La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne prêts à rétablir les sanctions contre l'Iran

Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU le 6 décembre, les ambassadeurs britannique, allemand et français ont exprimé leur détermination à empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, y compris en recourant au mécanisme de "snapback" si nécessaire, rapporte Reuters. La fenêtre diplomatique pour mettre en œuvre ces sanctions se fermera le 18 octobre 2025, date d'expiration d'une résolution cruciale de l'ONU de 2015. Cette résolution avait établi l'accord nucléaire entre l'Iran et six puissances mondiales - Royaume-Uni, Allemagne, France, États-Unis, Russie et Chine - levant les sanctions contre Téhéran en échange de restrictions sur son programme nucléaire.

"L'Iran doit désescalader son programme nucléaire pour créer un environnement politique propice à des progrès significatifs et à une solution négociée", ont souligné les trois ambassadeurs dans leur missive.

La semaine dernière, Téhéran a informé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de son intention "d'augmenter significativement" sa production d'uranium enrichi jusqu'à 60%. Cette annonce est intervenue une semaine après que l'Iran a notifié l'agence onusienne de ses plans d'expansion des capacités d'enrichissement d'uranium par l'installation de centrifugeuses supplémentaires dans ses installations de Fordow et Natanz.

Avant la récente réunion trimestrielle du conseil des gouverneurs de l'AIEA, l'Iran avait proposé de plafonner son stock d'uranium enrichi à 60%. Cette offre était toutefois conditionnée à l'absence d'adoption d'une résolution contre Téhéran par le conseil.

Le rétablissement des sanctions internationales ("snapback") restreindrait de manière exhaustive les activités nucléaires iraniennes, réimposerait les embargos sur les armes, interdirait le développement de missiles balistiques et rétablirait des sanctions ciblées sur des individus et entités spécifiques.

Depuis 2018 et le retrait américain de l'accord sous Donald Trump, l'Iran a multiplié les mesures pour se désengager de ses obligations.