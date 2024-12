La Russie déplace ses systèmes de défense aérienne de Syrie vers la Libye

D'après des responsables américains et libyens, Moscou procède actuellement au transfert d'équipements militaires sophistiqués, notamment des systèmes de défense aérienne avancés, depuis ses bases syriennes vers la Libye. Des avions cargo russes auraient transporté des équipements de défense aérienne, incluant des radars pour les systèmes d'interception S-400 et S-300, vers des bases de l'est libyen contrôlées par le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de la région soutenu par Moscou.

Cette manœuvre s'inscrit dans le prolongement de la présence russe déjà établie en Libye, notamment via le groupe Wagner, désormais sous le contrôle du ministère russe de la Défense. Les mercenaires de Wagner, qui entretiennent des liens étroits avec Haftar, utilisent ses installations, dont une base aérienne, comme point de transit vers d'autres pays africains.

L'année dernière, des responsables russes ont rencontré Haftar pour discuter de droits d'amarrage à long terme dans les ports de Benghazi ou de Tobrouk, deux villes situées à moins de 400 miles des côtes grecques et italiennes. Cette nouvelle expansion de la présence militaire russe en Libye soulève des inquiétudes quant aux ambitions stratégiques de Moscou en Méditerranée.

Ce redéploiement pourrait significativement modifier l'équilibre des forces dans la région, tout en renforçant l'influence russe aux portes de l'Europe.