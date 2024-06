Le département d'État américain annonce des sanctions à l'encontre du groupe terroriste "Fosse aux Lions" en Judée-Samarie

Le département d'État américain a annoncé pour la première fois des sanctions contre le groupe terroriste "Fosse aux lions", créé il y a plus de deux ans dans le nord de la Judée-Samarie.

"Les États-Unis condamnent tous les actes de violence commis en Cisjordanie, quels qu'en soient les auteurs, et nous utiliserons les outils à notre disposition pour dénoncer et faire rendre des comptes à ceux qui menacent la paix et la stabilité dans cette région", a déclaré le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, dans un communiqué. La Fosse aux Lions - ou Areen al-Ossud en arabe - a vu le jour fin 2022 dans la ville de Naplouse, dans le nord de la Judée-Samarie, au moment où le conflit israélo-palestinien connaissait une flambée de violence, et a perpétré un certain nombre d'attentats. Il est resté largement inactif au cours de l'année écoulée et n'a pas revendiqué d'attentat depuis le milieu de l'année 2023.

En octobre 2022, le groupe "Fosse aux lions" a revendiqué plusieurs fusillades dans la région de Naplouse.

Des terroristes ont ouvert le feu sur des véhicules israéliens circulant près de la localité voisine d'Elon Moreh, blessant un chauffeur de taxi et endommageant des véhicules. Lors d'une autre attaque, de nombreux coups de feu ont été tirés en direction de la localité de Har Bracha, en Judée-Samarie, indique le département d'État. En septembre 2022, des combattants du groupe terroriste ont blessé et tué des civils palestiniens lors d'affrontements entre des combattants palestiniens et les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne à Naplouse, ajoute le communiqué américain. Le communiqué du département d'État américain cite également des médias palestiniens datant d'avril 2024 selon lesquels des terroristes du groupe Fosse aux Lions auraient visé les forces israéliennes avec des armes à un poste de contrôle israélien à Naplouse.