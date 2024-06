Les États-Unis craignent que le Dôme de fer ne soit submergé en cas de guerre totale contre le Hezbollah

Les autorités américaines craignent qu'en cas de guerre totale entre Israël et le Hezbollah, le groupe terroriste soutenu par l'Iran puisse submerger les défenses aériennes d'Israël dans le nord du pays, y compris le système de défense antiaérienne Dôme de fer, ont déclaré trois responsables américains à la chaîne CNN.

Les craintes, qui leur ont également été communiquées par Israël, selon lesquelles le Dôme de fer pourrait être vulnérable au vaste arsenal de missiles et de drones du Hezbollah, ne font que croître alors qu'Israël indique de plus en plus aux responsables américains qu'il se prépare à une incursion terrestre et aérienne au Liban. Des responsables israéliens ont indiqué aux États-Unis qu'ils prévoyaient de transférer des ressources du sud de la bande de Gaza vers le nord d'Israël en vue d'une éventuelle offensive contre le groupe, ont déclaré mercredi des responsables américains à CNN. "Nous estimons qu'au moins certaines batteries du Dôme de fer seront débordées", a déclaré un haut responsable de l'administration.

Un responsable israélien a déclaré que cela serait plus probable si le Hezbollah menait une attaque à grande échelle en utilisant principalement des armes guidées avec précision, contre lesquelles le système pourrait avoir du mal à se défendre. Depuis des années, le Hezbollah stocke des munitions et des missiles à guidage de précision en provenance d'Iran, ce dont Israël s'est inquiété à plusieurs reprises.

"Que l'ennemi sache à nouveau que si une guerre ouverte était déclarée contre le Liban, nous la mènerons sans limites !", a déclaré mercredi Hassan Nasrallah lors d'un discours.