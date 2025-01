Les États-Unis mettent en garde Poutine sur un projet d'attentats contre l'aviation civile

Les services de renseignement américains ont détecté au cours des derniers mois que le GRU, les services de renseignement militaire russes, développait un programme sophistiqué visant à placer des explosifs dans des avions cargo et passagers en provenance d'Europe vers les États-Unis et le Canada, rapporte le New York Times. Les premiers signes inquiétants sont apparus l'été dernier lorsque des colis d'apparence anodine ont mystérieusement pris feu dans des aéroports et entrepôts en Allemagne, au Royaume-Uni et en Pologne. Le renseignement américain a identifié ces incidents comme des "tests sur le terrain" menés par le GRU pour évaluer les itinéraires d'expédition et les systèmes de contrôle de sécurité.

Face à cette menace, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, et William Burns, directeur de la CIA, ont coordonné leurs efforts pour transmettre un message ferme à Poutine via plusieurs canaux diplomatiques et de renseignement. "Un sabotage qui entraînerait des pertes massives désignerait la Russie comme un État soutenant le terrorisme", ont-ils averti.

"Le risque d'une erreur catastrophique était évident", a déclaré le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas. "Ces charges auraient pu s'enflammer dans un avion rempli de passagers."

Washington estime que le message a été reçu, notant une diminution significative des actes de sabotage en Europe. Cependant, un haut responsable de l'administration tempère : "La guerre secrète continue, et la Russie tente de briser la volonté de l'OTAN de soutenir l'Ukraine sans risquer une guerre totale avec l'alliance."

Les services américains n'ont pas pu déterminer avec certitude le niveau d'implication directe de Poutine dans ce projet. L'hypothèse d'une initiative de responsables ambitieux du GRU est également envisagée, celle-ci permettant au président russe de maintenir une "distance plausible" avec l'opération.