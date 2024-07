Missiles américains en Allemagne : La Russie prévient que les capitales européennes sont désormais des cibles

Dans une escalade alarmante des tensions entre l'Est et l'Ouest, la Russie a lancé un avertissement glacial à l'Europe suite à l'annonce du déploiement de missiles américains à longue portée en Allemagne. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré sans ambages que cette décision transformait les capitales européennes en cibles potentielles pour les missiles russes.

Cette nouvelle configuration rappelle dangereusement la crise des Euromissiles des années 1980, ravivant les spectres de la Guerre Froide. Le déploiement prévu pour 2026 inclut des missiles SM-6, des Tomahawk et des armes hypersoniques, augmentant considérablement la portée des capacités offensives de l'OTAN en Europe. Bien que Washington et Berlin présentent cette mesure comme un renforcement de la dissuasion, Moscou y voit une menace directe. Peskov a souligné le paradoxe de la situation : "L'Europe est une cible pour nos missiles, notre pays est une cible pour les missiles américains en Europe." Cette annonce intervient dans un contexte de tensions exacerbées depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. L'OTAN, dans sa déclaration finale, a désigné la Russie comme "la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des Alliés". Malgré ces développements inquiétants, des efforts diplomatiques semblent se poursuivre en coulisses. Les ministres de la défense russe et américain ont récemment discuté de la "réduction du risque d'une escalade", soulignant l'importance de maintenir des canaux de communication ouverts. Cependant, Peskov a averti que cette situation pourrait fragiliser l'Europe, faisant un parallèle avec l'effondrement de l'URSS à la fin de la Guerre Froide. "L'Europe craque à toutes les coutures", a-t-il affirmé, peignant un tableau sombre de l'avenir du continent.