"Nous ne renoncerons pas à nos principales exigences pour mettre fin à la guerre" (Hamas)

Dans un entretien exclusif accordé au New York Times à Doha, Khaled Meshal, l'un des plus hauts responsables du Hamas, affirme que le groupe terroriste non seulement survit à la guerre avec Israël, mais aspire à jouer un rôle décisif dans l'avenir de Gaza. Malgré les affirmations israéliennes faisant état de milliers de terroristes éliminés et de la destruction massive de ses infrastructures, Meshal, 68 ans, maintient que son organisation a "le dessus" dans ce conflit.

"Le Hamas est resté inébranlable", déclare Meshal, ajoutant que le groupe a entraîné l'armée israélienne dans "un état d'usure". Cette assurance repose sur une logique simple : pour le Hamas, gagner signifie simplement survivre. Et jusqu'à présent, malgré un affaiblissement considérable, l'organisation semble y être parvenue.

Un élément crucial de l'interview concerne les négociations de cessez-le-feu. Meshal révèle que le Hamas n'est pas pressé de conclure un accord à tout prix. "Nous ne renoncerons pas à nos principales exigences pour mettre fin à la guerre et obtenir un retrait israélien", affirme-t-il. Meshal souligne que les États-Unis et Israël participent désormais à des négociations indirectes avec le Hamas, interprétant cela comme une reconnaissance tacite de l'importance du groupe. "Ils reconnaissent pratiquement le Hamas", affirme-t-il, omettant de mentionner que l'organisation est toujours considérée comme terroriste par ces pays.

Selon le responsable, des milliers de terroristes et de responsables du groupe continuent d'exercer leur autorité sur de vastes zones de Gaza. Il rejette catégoriquement les propositions alternatives américaines et israéliennes pour l'administration du territoire sans le Hamas, affirmant que "supposer que le Hamas ne sera pas à Gaza ou n'influencera pas la situation est une hypothèse erronée".

L'interview aborde également les critiques adressées au Hamas par certains Gazaouis, qui accusent le groupe d'être responsable de la riposte israélienne dévastatrice. Meshal balaie ces reproches, les qualifiant de minoritaires, et justifie les actions du Hamas comme un "prix" à payer pour la liberté.

Certains hauts responsables militaires estiment que le Hamas est en train de gagner la guerre, soulignant la capacité du groupe à reprendre le contrôle des zones évacuées par l'armée israélienne. D'autres reconnaissent l'impossibilité d'éliminer complètement le Hamas, le qualifiant d'"idée" plutôt que d'entité purement physique.