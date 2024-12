Pékin et Téhéran s'inquiètent des ingérences au Moyen-Orient

En visite à Pékin, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi s'est entretenu avec son homologue chinois Wang Yi. Les deux pays ont exprimé leur préoccupation face à l'implication croissante des puissances étrangères au Moyen-Orient, a rapporté l'AFP

Dans un communiqué commun, les deux diplomates ont appelé la communauté internationale à "respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale" des États de la région, rejetant l'idée que le Moyen-Orient devienne "un champ de bataille pour les grandes puissances".

Sur le dossier syrien, la Chine et l'Iran, anciens soutiens du régime Assad, ont plaidé pour une approche combinant lutte antiterroriste et processus de réconciliation. Pékin a également réaffirmé son appui au programme nucléaire iranien, défendant les "droits et intérêts légitimes" de Téhéran.

Les liens économiques étroits entre les deux pays, avec la Chine comme premier partenaire commercial de l'Iran et important acheteur de pétrole iranien, soulignent l'importance stratégique de cette relation bilatérale.