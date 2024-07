Rencontre entre les présidents français et israélien Emmanuel Macron et Isaac Herzog à l'Elysée

Les présidents français et israéliens Emmanuel Macron et Isaac Herzog se sont rencontrés à l'Elysée, à quelques heures de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Isaac Herzog a "remercié" son homologue pour ses "efforts dans la lutte contre l'antisémitisme", selon un communiqué du bureau de Herzog.

Ludovic Marin / AFP

Il a également souligné la "contribution du président français à garantir la capacité de l'excellente délégation israélienne à concourir fièrement et équitablement aux Jeux Olympiques." Les délégations israélienne et palestinienne ont toutes deux reçu une protection supplémentaire. Le dispositif de sécurité des 88 athlètes israéliens comprend à la fois des officiers français et des agents du Shin Bet.

"L'État d'Israël est fier de participer aux Jeux Olympiques et de hisser son drapeau sur cette importante scène mondiale. À chaque saut et pas, à chaque coup de pied, lever et frappe - nous sommes aux côtés de nos fils et filles qui sont sur les lignes de front, nous sommes aux côtés de ceux qui ont été déplacés de leurs foyers dans le nord et le sud du pays, et nous continuons à exiger la libération immédiate des otages détenus par le Hamas", a-t-il ajouté. Plus tôt aujourd'hui, le média sportif français L'Équipe a rapporté que la police locale avait ouvert une enquête sur un utilisateur de médias sociaux qui avait posté des menaces contre Herzog à Paris.