Trump envisage de déplacer 100 000 Gazaouis vers l'Albanie selon des sources israéliennes

Les récentes déclarations de Donald Trump sur le relogement des Gazaouis ne se limitent pas à l'Égypte et à la Jordanie, selon des informations révélées par la chaîne israélienne N12. Le président américain aurait notamment un plan pour transférer 100 000 Gazaouis vers l'Albanie, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, qui a besoin de main-d'œuvre et serait plus susceptible d'accepter des incitations pour un accueil massif.

Le Premier ministre albanais Edi Rama a rapidement démenti ces informations : "Fake news, personne ne nous l'a demandé et nous ne pourrions pas le supporter". L'Indonésie serait également évoquée comme destination potentielle pour les déplacés gazaouis.

Les sources israéliennes estiment que l'émigration ne se fera pas vers la Jordanie ou l'Égypte. La Jordanie croule déjà sous le poids des réfugiés, tandis que le président égyptien Al-Sissi considère le Hamas comme une menace pour son pouvoir.

Lors d'un point presse cette semaine, Trump a déclaré vouloir voir "la Jordanie, l'Égypte et d'autres pays arabes accueillir davantage de déplacés de la bande de Gaza" afin d'éloigner suffisamment de population pour "nettoyer la zone déchirée par la guerre et créer une zone propre".

Le président américain a ajouté avoir discuté de sa vision avec le roi Abdallah II de Jordanie et prévoit d'en parler avec Al-Sissi. "On parle probablement d'un million et demi de personnes", a précisé Trump. "Et nous nettoyons simplement toute la zone en disant - 'c'est fini'".