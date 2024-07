Trump publie une lettre d'Abbas exprimant son indignation face à sa tentative d'assassinat

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a écrit au candidat républicain à la présidence, Donald Trump, pour exprimer son indignation face à la tentative d'assassinat dont il a été victime. "Les actes de violence ne doivent pas avoir leur place dans un monde de loi et d'ordre", a écrit Abbas dans une lettre adressée à Trump.

Dans son courrier, le leader palestinien a ajouté : "C'est avec une grande inquiétude que j'ai reçu la nouvelle et plus tard regardé les images de votre tentative d'assassinat. Les actes de violence ne doivent pas avoir leur place dans un monde de loi et d'ordre. Le respect de l'autre avec tolérance et la valorisation de la vie humaine doivent prévaloir", a-t-il poursuivi. "Les actes ignobles de tentatives ou d'assassinats réussis sont des actes de faiblesse avec une compréhension échouée des mesures pacifiques pour résoudre les conflits."

Trump a renvoyé la lettre, datée du 14 juillet, à Abbas avec le message "Mahmoud – Très gentil – Merci – Tout ira bien", griffonné en bas. L'ancien président a publié une photo de la lettre, dans une tentative apparente de trouver un équilibre entre Israël et les Palestiniens, quelques heures après avoir annoncé qu'il accueillerait vendredi le Premier ministre Benjamin Netanyahou dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. "Je suis impatient de voir Bibi Netanyahou vendredi, et encore plus impatient d'atteindre la paix au Moyen-Orient !", a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social.