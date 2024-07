Trump s'entretient avec Zelensky et s'engage à "mettre fin à la guerre"

L'ancien président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu un entretien téléphonique vendredi, leur premier échange depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Contrairement à leur conversation d'il y a cinq ans, qui avait conduit à la première procédure de destitution de Trump, les deux parties ont qualifié cet appel de positif.

Trump a déclaré que c'était "un très bon appel" et a affirmé son intention de négocier un accord de paix entre Moscou et Kiev s'il retourne à la Maison Blanche. Une source proche de Zelensky a indiqué que la conversation s'était "extrêmement bien passée", Trump s'engageant à "obtenir une paix juste en Ukraine" en cas de victoire électorale.

Sur son compte X, Zelensky a annoncé qu'ils avaient convenu d'organiser une "rencontre personnelle" pour discuter des "étapes nécessaires pour une paix équitable et vraiment durable". Cette conversation intervient dans un contexte politique chargé aux États-Unis, Trump ayant récemment accepté l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de novembre. Pendant la campagne, il a promis de mettre rapidement fin à la guerre en Ukraine, allant jusqu'à dire qu'il négocierait la paix avant même sa prise de fonction en janvier.

L'appel a été initié par Zelensky après la tentative d'assassinat contre Trump lors d'un rassemblement en Pennsylvanie, un geste qui rappelle la propre expérience de Zelensky, ciblé par une tentative d'assassinat russe au début de l'invasion en 2022.

La perspective d'un retour de Trump à la présidence inquiète certains dirigeants européens et ukrainiens, craignant un arrêt du soutien militaire et économique américain à Kiev. Ces inquiétudes ont été renforcées par la récente rencontre de Trump avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et le choix du sénateur JD Vance comme colistier, ce dernier ayant exprimé son indifférence quant au sort de l'Ukraine. Malgré ces préoccupations, l'entourage de Zelensky semble satisfait de l'échange. Trump a déclaré sur Truth Social : "En tant que prochain président des États-Unis, j'apporterai la paix au monde et mettrai fin à la guerre qui a coûté tant de vies et dévasté d'innombrables familles innocentes."