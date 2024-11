Washington : Herzog qualifie l'Iran "d'empire du mal" lors de sa rencontre avec Biden

Le président israélien Isaac Herzog a rencontré mardi le président américain Joe Biden dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, pour leur troisième entretien en tant que présidents. Cette rencontre s'est déroulée dans un contexte particulièrement tendu, marqué par de récentes attaques meurtrières contre Israël.

Dès le début de l'entretien, Herzog a évoqué les événements dramatiques survenus quelques heures plus tôt : "Dans les deux dernières heures, deux Israéliens ont été tués par des tirs de roquettes du Liban à Nahariya, une belle ville côtière du nord d'Israël." Il a également mentionné l'attaque d'un drone contre une école maternelle, où une enseignante a courageusement mis en sécurité des enfants aux besoins spéciaux. Le président israélien a particulièrement insisté sur la menace iranienne, qualifiant Téhéran "d'empire du mal" et soulignant son rôle déstabilisateur dans la région à travers ses proxies. Il a également évoqué la situation des 101 otages toujours détenus à Gaza depuis plus de 400 jours. Biden a réaffirmé son "engagement inébranlable" envers Israël, tandis que Herzog a chaleureusement remercié le président américain pour son soutien constant : "Nous n'oublierons jamais comment vous vous êtes tenu à nos côtés dans notre heure la plus sombre, qui est devenue notre heure la plus glorieuse, comment vous êtes venu en Israël quelques jours après l'attaque barbare du 7 octobre." En geste symbolique, Herzog a offert à Biden un artéfact archéologique provenant du pied du Mont du Temple à Jérusalem, portant l'inscription "Joseph", faisant référence à la citation biblique selon laquelle "Joseph renforcera Israël". Cette rencontre souligne la solidité des relations américano-israéliennes dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par les menaces iraniennes et la poursuite du conflit à Gaza.