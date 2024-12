Australie : deux personnes masquées mettent le feu à une synagogue de Melbourne

La police enquête sur les circonstances de l'incendie qui a eu lieu jeudi soir à la synagogue "Adat Israel" à Melbourne, en Australie. L'une des chaînes de télévision australiennes a rapporté que des membres de la communauté juive de Melbourne se trouvaient à l'intérieur de la synagogue lorsqu'à 4 heures du matin, heure locale, de forts coups ont été entendus. Lorsque les personnes présentes ont regardé vers l'avant du bâtiment, elles ont vu deux personnes verser de l'essence et mettre le feu au bâtiment. L'incendie a causé d'importants dégâts à la synagogue. Une soixantaine de pompiers ont participé à l'extinction de l'incendie, qui a fait deux blessés.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a condamné l'incendie criminel, ajoutant qu'il avait une tolérance zéro à l'égard de l'antisémitisme et que les coupables devaient être arrêtés. L'une des organisations juives d'Australie n'a pas été particulièrement impressionnée par la condamnation du Premier ministre et a qualifié l'incident de la synagogue de "terrorisme antisémite", tout en soulignant le fait que "Adat Israël" était utilisé par une communauté orthodoxe, et non par une communauté particulièrement identifiée comme sioniste.

Tania LEE / AFP

L'American Jewish Committee (AJC) a qualifié l'incident d'attaque antisémite et violente, soulignant que des cocktails Molotov avaient été lancés dans la synagogue, l'une des plus fréquentées d'Australie. Outre la description selon laquelle deux personnes ont été blessées et que des dégâts considérables ont été causés au bâtiment où se trouvait la synagogue, l'American Jewish Committee a déclaré qu'il se tenait aux côtés de la communauté juive d'Australie et appelait les autorités chargées de l'application des lois à agir rapidement et arrêter les criminels.