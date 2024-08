Guerre médiatique : des journalistes européens demandent la suspension de l'accord d'association UE-Israël

Une coalition de dizaines d'associations de journalistes à travers l'Europe, sous le direction de Reporters sans frontières, a adressé une lettre véhémente à Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, pour dénoncer les "violations sans précédent de la liberté de la presse" et "l'assassinat de journalistes" par Israël.

Ces organisations, qui rassemblent des syndicats de journalistes polonais, danois, français, néerlandais et le principal regroupement européen basé à Bruxelles, exigent la suspension de l'accord d'association entre l'UE et Israël. Cet accord est le fondement des relations commerciales, culturelles et sociétales approfondies entre les deux partenaires.

Selon les signataires, les actions d'Israël à Gaza "imposent une suspension" de cet accord, dès lors que l'État hébreu aurait tué plus de '100 journalistes palestiniens et empêché l'accès indépendant des médias à la bande de Gaza'. Ils accusent également Israël d'avoir 'délibérément assassiné au moins 5 journalistes et d'en avoir arrêté et torturé d'autres'. Cette initiative fait suite aux efforts menés ces derniers mois par un axe de pays pro-palestiniens au sein de l'UE, dont l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie, pour suspendre les relations avec Israël. Bien que soutenue par le chef de la diplomatie européenne lui-même, l'initiative est pour l'instant torpillée par les États membres pro-israéliens comme l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque.

Avec cette lettre, les associations de journalistes européens entendent peser de tout leur poids pour contraindre Bruxelles à sanctionner fermement Israël face aux "violations flagrantes du droit international" dont l'État hébreu se serait rendu coupable selon eux dans le conflit à Gaza.