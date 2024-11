Les Pays-Bas face à l'antisémitisme : le Premier ministre pointe du doigt la surreprésentation de "jeunes issus de l'immigration"

Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a fermement condamné les violences antisémites qui ont éclaté jeudi soir à Amsterdam, qualifiant les événements de "chasse aux Juifs". Lors d'une déclaration après le Conseil des ministres, il a pointé du doigt la surreprésentation de "jeunes issus de l'immigration" dans ces actes d'antisémitisme.

"Nous ne pouvons pas répondre à l'intolérance par la tolérance. Nous devons agir fermement et tracer une ligne rouge", a déclaré Schoof, qui a eu un "entretien très urgent" vendredi soir avec les représentants de la communauté juive. Il a qualifié la peur et le sentiment d'insécurité ressentis par la communauté juive d'"indigestes" et "indignes des Pays-Bas".

Le Premier ministre a décrit les auteurs de ces actes comme "moralement totalement dégénérés" et leurs actions comme "choquantes". "Les images que nous avons vues ces derniers jours et les histoires que nous entendons sont, en un mot, 'bouleversantes'", a-t-il souligné. Bien qu'il reconnaisse l'existence d'images et de témoignages concernant le comportement de supporters du Maccabi Tel-Aviv, Schoof a insisté sur le fait que tout sera enquêté et que l'ensemble des faits devra être établi. Il a néanmoins souligné que s'il doit y avoir de la place pour protester contre ce qui se passe à Gaza, "je ne vais pas minimiser le problème. Rien ne peut justifier la persécution délibérée des Juifs". Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes aux Pays-Bas, où les incidents antisémites se sont multipliés depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas.