Pologne : Le ministre des AE quitte une interview après une question sur l'origine juive de son épouse

Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, a brutalement quitté mardi un plateau de télévision de la chaîne TVN après une question concernant les origines juives de son épouse et leur potentiel impact sur sa candidature à la présidence. Anne Applebaum, l'épouse de Sikorski, est une journaliste et écrivaine américaine d'origine juive, lauréate du prix Pulitzer. Ancienne éditrice à The Economist et chroniqueuse au Washington Post, elle s'est notamment fait connaître pour ses écrits sur le communisme et le développement de la société civile en Europe centrale et orientale. Le couple s'est marié en 1992, alors qu'elle était correspondante à Varsovie et lui président du Parlement polonais.

Lors de l'interview, la présentatrice Monika Olejnik a sollicité la réaction du ministre suite à des rumeurs selon lesquelles certains membres de son parti considéraient l'origine de son épouse comme "problématique" pour sa candidature présidentielle.

"Je dirais qu'il existe déjà une tradition séculaire selon laquelle la Première dame doit être d'origine juive", a répondu Sikorski avec ce qui semblait être du sarcasme, faisant référence à Agata Kornhauser-Duda, l'actuelle Première dame dont le grand-père était juif, et à Anna Komorowska, son prédécesseur, qui avait une mère juive.

Peu après avoir quitté le plateau pendant le générique, Sikorski a publié sur X : "Faire de l'origine de l'épouse d'un candidat un sujet de campagne présidentielle est inacceptable. Contrairement aux insinuations de Madame Olejnik, nous ne sommes pas un pays d'antisémites. J'exige que TVN rétablisse ses standards journalistiques."

Cette controverse intervient alors qu'une étude internationale publiée l'année dernière par la Ligue anti-diffamation (ADL) révélait que plus d'un tiers des Polonais "maintiennent des positions antisémites", le deuxième taux le plus élevé parmi dix pays européens étudiés.