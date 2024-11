Pologne : un mémorial de la Shoah vandalisé avec des messages antisémites

Dans la nuit du 26 au 27 novembre, un mémorial de la Shoah situé dans le cimetière juif de Bilgoraj, en Pologne, a été la cible d'actes de vandalisme. Les auteurs anonymes ont tagué des croix gammées et des graffitis faisant référence au conflit à Gaza, dont une inscription accusant les Juifs d'avoir "tué 44.000 femmes et enfants cette année". Une étoile de David a également été peinte à côté d'une croix gammée.

L'ambassadeur d'Israël en Pologne, Yacov Livne, a vivement réagi sur le réseau social X, dénonçant un "antisémitisme horrible à Bilgoraj". "Encore une fois en Pologne. Où sont les autorités ?" a-t-il interrogé, avant d'ajouter dans un second message que "ce n'est pas la première fois que de tels actes se produisent dans la ville et la région" et d'appeler à "une action décisive".

La police de Bilgoraj a ouvert une enquête sur cette profanation. Bilgoraj, une ville de la voïvodie de Lublin située à 254 kilomètres au sud-est de Varsovie et à 86 kilomètres au sud de Lublin, est traversée par la rivière Lada.

Cet acte s'inscrit dans un contexte de recrudescence d'actes antisémites en Europe depuis le début du conflit à Gaza.