Une vive polémique a éclaté en Italie après la publication par le "Nouveau Parti Communiste" d'une liste de personnalités juives, israéliennes et italiennes, qualifiées "d'agents sionistes à condamner et combattre" en raison de leur soutien présumé à Israël. Cette liste, intitulée "Organisations et agents sionistes en Italie", contient plus de 150 noms répartis en plusieurs catégories, incluant des entreprises, des personnalités politiques, des journalistes, des intellectuels et des figures du monde des affaires.

https://x.com/i/web/status/1826954205686362387 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Parmi les personnes citées figurent notamment l'ancienne journaliste devenue politicienne Ester Mieli, l'ancien ambassadeur d'Italie en Israël Luigi Mattiolo, ainsi que plusieurs rabbins et journalistes juifs connus. La présidente de la communauté juive d'Italie, Noemi Di Segni, et le grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni, sont également mentionnés.

Le parti d'extrême gauche, bien que marginal sur la scène politique italienne, a justifié la création de cette liste en réponse à ce qu'il considère comme une "campagne de dénigrement" contre le Chef Rubio, une personnalité controversée connue pour ses déclarations antisémites et anti-israéliennes.

La publication de cette liste noire a suscité une condamnation quasi-unanime à travers le spectre politique italien et dans les médias locaux. Le parti au pouvoir, Frères d'Italie, a appelé les partis de gauche à dénoncer sans équivoque cet acte. Le Parti démocrate de centre-gauche a demandé une enquête parlementaire.

Le ministre de la Culture, Gennaro Sangiuliano, a exprimé sa solidarité avec la communauté juive et les personnes nommées dans la liste, déclarant qu'il n'y a "pas de place dans notre société pour tout acte d'intolérance ou atteinte à la liberté d'expression et de pensée". La communauté juive de Rome a fermement condamné cette liste, la qualifiant de "signe alarmant de la résurgence de l'antisémitisme".

Cet incident s'inscrit dans un contexte de hausse marquée des actes antisémites en Italie depuis le 7 octobre, comprenant des incitations à la haine sur les réseaux sociaux, des manifestations violente