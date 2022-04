L'Iran ne renoncera pas à venger la mort de Soleimani, assurent les Gardiens

"L'Iran n'est pas disposée à abandonner ses lignes rouges"

Les Gardiens de la Révolution ont affirmé jeudi qu'ils ne renonceront pas à venger l'assassinat du général Qassem Soleimani, tué dans un raid américain en 2020, contre une levée des sanctions.

Téhéran est engagé depuis un an dans des négociations avec la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine directement, et les Etats-Unis indirectement, pour relancer un accord conclu en 2015 sur son programme nucléaire.

Les négociations à Vienne visent à ramener les Etats-Unis à cet accord -dont ils se sont retirés en 2018-, notamment par la levée des sanctions contre l'Iran, et la garantie du plein respect par Téhéran de ses engagements.

"Les ennemis nous ont demandé plusieurs fois de renoncer à venger le sang de Qassem Soleimani contre la levée de certaines sanctions, mais c'est une fantaisie", a déclaré le commandant de la marine des Gardiens, l'amiral Alireza Tangsiri, cité par Sepah News, le site officiel des Gardiens.

Artisan de l'influence régionale de l'Iran, Soleimani a été tué le 3 janvier 2020 dans une frappe américaine près de l'aéroport de Bagdad.

L'ancien président américain Donald Trump avait ordonné l'élimination du général, affirmant qu'il préparait une attaque "imminente" contre du personnel américain dans la capitale irakienne.

L'Iran avait riposté à son assassinat en tirant quelques jours plus tard des missiles sur des bases irakiennes abritant des soldats américains, faisant des blessés.

"Nous avons souligné à plusieurs reprises (aux Américains) que l'Iran n'est pas disposée à abandonner ses lignes rouges", a affirmé jeudi le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian, sans donner plus de détails.