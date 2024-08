Crise aérienne au Moyen-Orient : L'escalade des tensions provoque une vague d'annulations de vols

La région du Moyen-Orient fait face à une crise aérienne majeure alors que les tensions géopolitiques s'intensifient. Un nombre croissant de compagnies aériennes internationales suspendent leurs vols vers et depuis Israël, le Liban et la Jordanie, perturbant sévèrement les voyages dans la région.

Chaim Goldberg/Flash90

Parmi les dernières compagnies à avoir annoncé la suspension de leurs services vers Israël figurent Wizz Air, Aegean Airlines, Iberia et Air Europa. Ces décisions font suite aux annulations précédentes de grandes compagnies telles que EasyJet, Royal Jordanian, American Airlines, Emirates, Turkish Airlines, KLM, Cathay Pacific, Air Canada, Lufthansa, United Airlines et Delta Air Lines.

Les raisons invoquées sont liées aux craintes d'une escalade du conflit entre Israël, l'Iran et le Hezbollah, notamment après l'élimination récente de hauts responsables du Hamas et du Hezbollah à Téhéran et à Beyrouth. Cette situation a des répercussions importantes sur les voyageurs. Des dizaines de milliers d'Israéliens se trouvant à l'étranger rencontrent des difficultés pour rentrer chez eux. Beaucoup tentent de trouver des vols alternatifs via Athènes ou Larnaca pour ensuite prendre des vols opérés par des compagnies israéliennes. Les perturbations s'étendent également au Liban et à la Jordanie.

Ben Stansall / AFP

Air France et Transavia ont suspendu leurs vols vers Beyrouth au moins jusqu'à mardi. Les compagnies aériennes adoptent différentes approches pour gérer cette situation. Wizz Air, par exemple, offre à ses clients affectés un remboursement de 120% en crédits, un remboursement intégral ou une nouvelle réservation gratuite. Cette crise aérienne souligne la volatilité de la situation géopolitique au Moyen-Orient et son impact direct sur les voyages internationaux. Elle met également en évidence la rapidité avec laquelle les compagnies aériennes sont prêtes à ajuster leurs opérations en réponse aux menaces perçues pour la sécurité. Alors que la situation continue d'évoluer, les voyageurs sont encouragés à rester en contact étroit avec leurs compagnies aériennes et à suivre les conseils de voyage officiels de leurs gouvernements respectifs.