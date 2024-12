Guerre à Gaza : "Forte probabilité d'accord avant l'entrée en fonction de Trump" (média qatari)

L'Égypte estime qu'il existe "une forte probabilité de parvenir à un accord qui mettra fin à la guerre à Gaza avant l'arrivée au pouvoir du président américain élu, Donald Trump, le 20 janvier", a rapporté mardi le journal qatari Al-Araby Al-Jadeed.

Le journal a appris qu'l'Égypte dispose d'une "garantie américaine" pour résoudre les questions liées à l'établissement de l'administration de Gaza, afin de progresser sur l'accord dans la bande de Gaza, similaire à ce qui s'est récemment produit au Liban et qui a finalement conduit à un accord de cessez-le-feu. Il est également indiqué que, selon des sources égyptiennes, le Hamas "a fait des concessions" et s'est en fait montré plus souple quant à sa demande de retrait israélien de Gaza. En fonction de cet "flexibilité", le retrait pourrait être plus long que n'importe quel scénario avancé ces derniers temps, selon le média.

Spencer Platt/Getty Images/AFP

Parallèlement, dans le journal libanais Al-Akhbar, proche du Hezbollah, il est écrit que malgré les progrès réalisés dans les négociations entre Le Caire et le Hamas concernant une pause temporaire dans la bande de Gaza, il existe encore des points non résolus, notamment concernant la libération des prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord. Il est également allégué qu'une "délégation israélienne devrait arriver au Caire dans les prochains jours pour des discussions supplémentaires, qui porteront sur les premiers jours de la trêve". Une source égyptienne a confié au journal que l'Égypte s'attend à une percée dans un proche avenir, mais il est suggéré qu'"Israël pourrait avoir des surprises".