Iran : échanges d'accusations après la chute d'Assad

Les hauts responsables des gardiens de la révolution iranienne s'accusent mutuellement à la suite de la chute du président syrien Bachar el-Assad et de la perte d'influence du régime des mollahs dans la région, a rapporté lundi le journal britannique The Telegraph. "L'atmosphère est proche d'une situation où ils sont presque prêts à se frapper l'un l'autre", a déclaré une source iranienne au journal.

"Ils sont en colère. Ils frappent contre les murs, crient les uns sur les autres et donnent des coups de pied dans les poubelles. Ils s'accusent mutuellement, et personne ne prend de responsabilité", a ajouté la source. "Personne n'a jamais pensé qu'Assad tomberait, car l'objectif pendant dix ans a été de le préserver au pouvoir. Et ce n'est pas parce que nous l'aimions, mais parce que nous voulions rester proches d'Israël et du Hezbollah".

Lundi, Mohammad el-Bashir a été choisi comme Premier ministre avec pour mission de former un nouveau gouvernement de transition qui dirigera le pays dans un proche avenir. El-Bashir servait jusqu'à maintenant comme que chef du "gouvernement de sauvetage syrien" qui gérait la ville d'Idlib ces dernières années.