Iran : le nouveau président se dresse contre les Gardiens de la Révolution pour empêcher une guerre avec Israël (Telegraph)

Le nouveau président iranien Masoud Pezeshkian lutte contre les partisans de la ligne dure du régime afin d'atténuer l'ampleur de la réponse de Téhéran à Israël après l'élimination du leader du Hamas Ismail Haniyeh, rapporte vendredi le Telegraph. Selon le journal britannique, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran pousse pour une attaque de missiles sur Tel-Aviv et d'autres villes, ciblant des installations militaires.

De son côté, Pezeshkian préconise des frappes contre des bases secrètes du Mossad cachées dans la région. Élu le mois dernier et investi la semaine dernière, le nouveau président avait promis de sortir l'Iran de son isolement international et des sanctions. Il souhaite améliorer les relations avec l'Occident et réintégrer l'accord sur le nucléaire iranien. "Il a suggéré de cibler un endroit lié à Israël en République d'Azerbaïdjan ou au Kurdistan [irakien] et d'en informer ces pays à l'avance pour en finir avec tout ce drame", confie un assistant au journal.

Des conseillers du président iranien ont déclaré au Telegraph que les Gardiens de la Révolution tentent de "saper" Pezeshkian. L'un d'eux a souligné que le président craint les conséquences d'une attaque directe contre Israël, rappelant que l'Iran avait eu "de la chance de ne pas entrer en guerre totale avec Israël" lors de la précédente attaque en avril.

Selon Iran International, média proche de l'opposition iranienne, Pezeshkian aurait exhorté le Guide suprême Khamenei à éviter une attaque contre Israël. Des rapports récents suggèrent que l'Iran reconsidère sa réponse, envisageant une attaque "indirecte" sur des cibles israéliennes. Un conseiller cité par le Telegraph affirme que l'insistance des Gardiens de la Révolution est motivée par leur volonté de nuire au président réformiste, qui n'était pas le candidat favori de Khamenei.

"L'objectif principal reste de frapper Tel-Aviv en même temps que le Hezbollah et d'autres proxies", a déclaré le conseiller. "Il y a eu des discussions au sein des forces sur la façon de bloquer les efforts de M. Pezeshkian. Presque tout le monde pense que ce sur quoi il insiste ne sert pas la réputation de la révolution." La décision finale sur la réponse à l'élimination de Haniyeh reviendra au Guide suprême Khamenei, qui a le dernier mot sur toutes les affaires d'État en Iran.