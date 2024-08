Iran : Plus de 300 exécutions en sept mois, les minorités particulièrement visées

Plus de 300 personnes ont été exécutées en Iran au cours des sept premiers mois de 2024, selon un rapport publié lundi par Iran International. Cette tendance alarmante fait suite à une année 2023 particulièrement meurtrière, avec 834 exécutions recensées, soit une augmentation de 43% par rapport à 2022. L'ONG Iran Human Rights et l'organisation Ensemble contre la peine de mort révèlent que 85% des exécutions de 2023 n'ont pas été annoncées officiellement par les autorités iraniennes.

Après la brève accalmie qui a suivi le décès de l'ancien président Ebrahim Raisi, les exécutions ont repris de plus belle en juillet 2024, avec 49 mises à mort dont 36 au cours des 11 derniers jours du mois.

Parmi les personnes exécutées cette année, cinq étaient accusées d'espionnage pour le compte d'Israël et cinq autres étaient des prisonniers politiques kurdes-sunnites. Les exécutions de Pejman Fatehi, Mohsen Mazloum, Mohammad Faramarzi et Wafa Azarbar en janvier à la prison de Ghezel Hesar ont été largement condamnées par les organisations de défense des droits de l'homme, qui dénoncent des aveux obtenus sous la torture.

Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur de l'Iran Human Rights Organization (IHRNGO), s'inquiète particulièrement du ciblage des activistes issus des minorités et des condamnés pour trafic de drogue. Plus de 20% des personnes exécutées appartenaient à des minorités ethniques, dont 14% de Baloutches, 6% de Kurdes et 6% de ressortissants afghans. Le cas le plus récent concerne l'exécution mardi d'un homme kurde de 34 ans, Reza Rasaei, accusé d'avoir tué un agent de sécurité lors des manifestations de 2022 liées à la mort de Mahsa Amini.