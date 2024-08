Iran : un chef de la police limogé après la mort d'un homme en garde à vue

La police nationale a annoncé le limogeage du commandant de la ville de Lahijan, dans la province septentrionale de Gilan, après le décès en détention de Mohammad Mir Mousavi, 36 ans. Cette décision, rare dans le paysage sécuritaire iranien, intervient dans un contexte de tensions persistantes autour des pratiques policières dans le pays.

Selon les autorités, Mousavi avait été arrêté le 22 juillet après son implication dans une altercation. Les circonstances exactes de sa mort restent floues, la police attendant le rapport final du médecin légiste. Cependant, l'organisation de défense des droits humains Hengaw, basée en Norvège, affirme que Mousavi aurait succombé à des actes de torture en détention. Face à la gravité de l'affaire, le président iranien Masoud Pezeshkian a ordonné l'ouverture d'une enquête. La police, quant à elle, a reconnu des manquements, suspendant plusieurs officiers impliqués et les déférant à la justice. Cette réaction rapide des autorités témoigne d'une sensibilité accrue aux répercussions potentielles de tels incidents, dans un pays encore marqué par les vastes manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini en 2022. L'affaire Mousavi ravive le débat sur les conditions de détention et les méthodes d'interrogatoire en Iran. Elle met en lumière les défis auxquels le pays est confronté pour concilier sécurité intérieure et respect des droits humains, dans un contexte de surveillance internationale accrue.