Iran : un intellectuel inculpé pour avoir affirmé que la jeunesse admire Netanyahou

La justice iranienne poursuit le professeur Sadegh Zibakalam, intellectuel et commentateur politique réputé, pour des propos tenus lors d'une conférence au Qatar. Selon l'agence de presse "Mizan", affiliée au pouvoir judiciaire en Iran, le parquet de la province de Téhéran a déposé une plainte à son encontre pour "déclarations non fondées".

Les détails précis des accusations restent flous, mais Zibakalam aurait affirmé, lors d'une intervention au Centre d'études iraniennes à Doha, que "la haine du peuple iranien envers les Palestiniens a grandi depuis le 7 octobre" et que "de nombreux jeunes en Iran admirent le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou".

Zibakalam a déclaré que le soutien public à des groupes tels que le Hamas ou le Hezbollah relève principalement des manifestations organisées par les autorités : "Sous la surface, les mentalités changent. Et cela dépasse la question palestinienne."

Connu pour ses positions critiques envers le régime, Zibakalam a déjà été condamné à plusieurs reprises. En 2021, il a écopé de 18 mois de prison et d'une interdiction de deux ans d'activités politiques pour "propagande" contre l'État. Une autre peine d'un an lui a été infligée pour la diffusion de "fausses informations", suivie d'une condamnation de six mois pour des accusations similaires. Ses appels devant la Cour suprême ont été rejetés. Actuellement, Zibakalam bénéficie d’une permission de sortie de prison pour des raisons médicales. Avec plus d'un million de followers sur Instagram, Sadegh Zibakalam reste une figure influente, autant en Iran qu'à l'international, malgré les pressions croissantes exercées par le régime.