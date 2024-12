Judée-Samarie : 270 policiers palestiniens se mutinent contre l'Autorité de Mahmoud Abbas

Des sources au sein du Fatah ont révélé en exclusivité à i24NEWS une situation explosive en Judée-Samarie : 270 officiers des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne (AP) sont actuellement détenus dans une école de Jénine, après avoir refusé de participer à la répression des factions armées.

"Cette répression est un spectacle de clowns qui démontre la faiblesse d'Abbas et son échec à gouverner la Cisjordanie depuis des années", confient ces sources. Elles pointent notamment l'absence de stratégie cohérente et de dialogue avec les terroristes armés.

La situation est d'autant plus complexe que la plupart des terroristes du camp de Jénine sont les fils d'officiers de l'Autorité palestinienne, recrutés par des éléments extrémistes dans un contexte d'absence de perspectives financières et politiques.

Un appel à la grève générale et à des manifestations massives à travers la Judée-Samarie a été lancé pour mardi, en protestation contre le siège continu du camp de Jénine par les forces de sécurité de l'AP. La participation à ces manifestations pourrait être déterminante pour l'issue de cette dernière initiative de l'Autorité palestinienne. Cette crise d'insubordination met en lumière les divisions profondes au sein de l'AP et son autorité de plus en plus contestée sur le terrain.