L'armée israélienne confirme l'élimination d'un haut responsable du Hezbollah à Beyrouth

Dans une opération ciblée d'envergure, l'armée de défense israélienne (Tsahal) a confirmé l'élimination d'Ibrahim Qubaisi, commandant de la division des roquettes et missiles du Hezbollah, lors d'une frappe aérienne dans la capitale libanaise, Beyrouth.

Selon un communiqué militaire, Qubaisi a été éliminé lors d'une frappe menée par des avions de combat dans la banlieue de Dahiyeh, un bastion connu du Hezbollah. L'opération aurait également visé d'autres hauts responsables de la division des roquettes et missiles présents dans l'appartement au moment de l'attaque.

Tsahal souligne l'importance stratégique de Qubaisi, qui dirigeait diverses unités de roquettes et de missiles du Hezbollah, y compris l'unité des missiles à guidage de précision. "Au fil des ans et pendant la guerre, il était responsable des lancements contre le front intérieur israélien", précise le communiqué. L'armée israélienne le décrit comme "une source centrale de connaissances dans le domaine des missiles" et proche de la haute direction militaire du Hezbollah. Le parcours de Qubaisi au sein du Hezbollah remonte aux années 1980. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes clés, notamment une position de haut rang dans la division des opérations du groupe terroriste et à la tête de la division régionale Badr. Cette frappe s'inscrit dans le cadre d'une intensification des opérations israéliennes contre le Hezbollah, suite aux récentes escalades à la frontière libano-israélienne. Elle marque un coup dur pour le groupe chiite, privé d'un de ses experts militaires les plus expérimentés.