L'armée israélienne dévoile l'élimination complète du haut commandement du Hezbollah

Dans une interview exclusive accordée à la chaîne arabophone américaine "Al-Hurra", le porte-parole de l'armée israélienne, le général de brigade Daniel Hagari, a fait une révélation : l'élimination totale du haut commandement du Hezbollah.

Hagari a présenté un organigramme détaillé des dirigeants du Hezbollah, soulignant que cette structure, qu'il a comparée à une "ruche", a été entièrement démantelée par les forces israéliennes. Parmi les figures clés mentionnées, Hassan Nasrallah, décrit comme "le plus grand terroriste du Moyen-Orient", ainsi qu'Ibrahim Aqil et Fouad Shukr.

IDF

Le porte-parole a expliqué la stratégie israélienne en trois volets : l'élimination continue des dirigeants du Hezbollah, la destruction des capacités militaires de l'organisation, notamment ses missiles balistiques et ses drones cachés dans les villages chiites du sud du Liban, à Dahieh, à Beyrouth et dans la vallée de la Bekaa. Et pour finir la prévention de l'entrée d'armes au Liban, avec une surveillance étroite de la frontière syro-libanaise. Hagari a également mis en lumière le rôle de l'Iran, accusant le régime de Téhéran de financer le Hezbollah à hauteur d'un milliard de dollars par an et de menacer non seulement Israël, mais aussi plusieurs pays arabes sunnites de la région. L'officier israélien a lancé un appel au peuple libanais, les exhortant à s'éloigner des zones où le Hezbollah pourrait cacher ses armes, prévenant que toute maison abritant des missiles serait ciblée.

Cette révélation intervient dans un contexte de tensions accrues entre Israël et l'Iran, Hagari affirmant qu'Israël ne restera pas les bras croisés face aux attaques de missiles balistiques sur son territoire. Il a souligné que le conflit n'est pas dirigé contre le peuple iranien, mais contre le régime de Téhéran.

Enfin, Hagari a conclu en soulignant l'importance de neutraliser toutes les forces proxy de l'Iran dans la région, présentant cela comme un intérêt non seulement pour Israël, mais pour le monde entier, face à la menace que représentent les missiles et les drones iraniens pour l'Europe et l'Occident.