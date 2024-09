L'Iran annonce l'arrestation de 12 personnes soupçonnées de collaboration avec Israël

Les Gardiens de la révolution islamique d'Iran ont déclaré dimanche avoir arrêté 12 personnes soupçonnées de collaborer avec Israël et de planifier des actes contre la sécurité du pays. Dans un communiqué, les Gardiens de la révolution ont affirmé : "Alors que le régime sioniste et ses soutiens occidentaux, notamment les États-Unis, n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs sinistres contre le peuple de Gaza et du Liban, ils cherchent maintenant à étendre la crise à l'Iran avec une série d'actions planifiées contre la sécurité de notre pays."

Les arrestations auraient eu lieu dans six provinces iraniennes différentes, bien que la date exacte n'ait pas été précisée. Téhéran revendique fréquemment avoir déjoué des opérations du Mossad dans le pays, bien que la véracité de ces affirmations reste incertaine.

Ces arrestations interviennent dans le contexte d'une série de failles de sécurité subies par le Hezbollah au Liban, soutenu par l'Iran, notamment l'explosion violente de milliers de pagers, talkies-walkies et autres appareils électroniques. Parmi les personnes blessées dans ces attaques, largement attribuées à Israël, figure l'ambassadeur d'Iran au Liban, Mojtaba Amani, qui aurait perdu un œil.

En août dernier, l'Iran aurait arrêté au moins deux douzaines de personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat du leader politique du Hamas, Ismail Haniyeh, tué lors d'une visite à Téhéran fin juillet dans une explosion largement attribuée à Israël.

Le Telegraph avait rapporté que le Mossad aurait recruté des agents au sein des Gardiens de la révolution pour placer des explosifs dans la maison d'hôtes où séjournait Haniyeh.

Ces événements s'inscrivent dans un contexte de tensions accrues entre l'Iran et Israël, ce dernier étant en guerre avec le Hamas à Gaza et engagé dans des affrontements quotidiens avec le Hezbollah au Liban, deux groupes soutenus par l'Iran, depuis l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023.