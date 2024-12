L’Iran envisage de faire passer clandestinement des armes au Hezbollah par voie aérienne jusqu'au Liban après la chute du gouvernement Assad en Syrie, a rapporté le journal britannique Times. Les vols directs de l'aéroport international de Téhéran vers Beyrouth ont repris il y a quelques jours, mais ne survolent plus l'espace aérien syrien après la prise du pouvoir par les rebelles à Damas.

Les routes terrestres qui acheminaient les munitions iraniennes vers le Hezbollah via la Syrie ont été coupées, ce qui signifie que l'Iran pourrait chercher à faire de Beyrouth une nouvelle "plaque tournante" pour ses expéditions, selon une source régionale au fait du dossier citée par le Times. Une telle route de ravitaillement aérien constituerait une violation de l’accord de cessez-le-feu récemment signé entre Israël et le Liban.

ANWAR AMRO / AFP

L'Occident est "préoccupé par le fait que l'Iran a perdu Damas comme son aéroport de référence dans la région pour la contrebande d'armes et qu'il essaie maintenant de faire de l'aéroport de Beyrouth sa nouvelle plaque tournante logistique, comme il l'a fait en Syrie", a déclaré la source du journal britannique. Cela "pourrait conduire à la prochaine escalade".

La route aérienne potentielle vers Beyrouth n’est pas la seule voie d’approvisionnement possible que l’Iran pourrait exploiter pour aider le Hezbollah à se relancer. Les routes terrestres depuis l’Iran via l’Irak, la Jordanie et la Judée-Samarie, restent des options. Certaines sources occidentales estiment qu'Israël pourrait agir contre toute menace émergente.