"L'Iran n'aura pas la bombe atomique" : la mise en garde du nouveau ministre israélien de la Défense

Israel Katz, nouveau ministre israélien de la Défense, a tenu son premier discours devant l'état-major de l'armée ce lundi, en présence du chef d'état-major Herzi Halevi. Dans une allocution musclée, il a défini les priorités sécuritaires d'Israël, plaçant la menace iranienne au premier plan. "L'Iran est aujourd'hui plus vulnérable que jamais à des frappes contre ses installations nucléaires", a déclaré Katz, soulignant l'existence d'un "large consensus national" sur la nécessité d'empêcher Téhéran d'acquérir l'arme nucléaire. "Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'écarter cette menace existentielle qui pèse sur Israël", a-t-il ajouté.

Concernant le Liban, le ministre a adopté une position inflexible : "Il n'y aura ni cessez-le-feu ni répit tant que les objectifs de guerre ne seront pas atteints." Il a précisé que ces objectifs incluent le désarmement du Hezbollah et son retrait au nord du fleuve Litani, ainsi que le retour sécurisé des résidents du nord d'Israël dans leurs foyers. Katz a également insisté sur la nécessité de "réduire la capacité de l'Iran à agresser Israël, directement ou via ses organisations terroristes proxy". Il a salué les opérations de Tsahal contre le Hezbollah, les qualifiant "d'image de la victoire", et appelé à leur intensification. Concernant Gaza, le ministre a réaffirmé que la libération des otages reste "l'objectif prioritaire" du système sécuritaire, tout en soulignant la détermination à "assurer la défaite du Hamas".