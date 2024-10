La France et le Maroc annoncent des investissements dans le TGV lors de la visite de Macron à Rabat

Le roi Mohammed VI du Maroc a accueilli le président français Emmanuel Macron lundi, marquant le début d'une visite d'État avec une série d'accords bilatéraux, notamment d'importants investissements dans les énergies renouvelables et les transports.

La visite de Macron au Maroc - sa première en six ans - intervient alors que les immigrants, y compris nord-africains, font l'objet d'une attention particulière en France, et tandis que la France réévalue son rôle dans ses anciennes colonies africaines. Le Maroc a toujours été un partenaire économique et sécuritaire clé, bien que les relations entre les deux pays aient souvent été fragiles. Parmi les objectifs de la visite de Macron, l'Élysée a indiqué vouloir "reconstruire le partenariat exceptionnel qui lie nos deux pays."

Ammar ABD RABBO / POOL / AFP

Macron et Mohammed VI ont supervisé la signature cérémonielle de 22 accords visant à faciliter les investissements futurs ainsi que des partenariats culturels et scientifiques. Les investissements s'élèvent à un total de 10 milliards d'euros et comprennent l'extension de la ligne TGV vers le sud jusqu'à Marrakech, que le pays espère achever avant d'accueillir la Coupe du Monde FIFA en 2030. Ils incluent également des projets de développement d'hydrogène vert, de parcs éoliens et de projets hydrauliques, que le Maroc a identifiés pour aider à protéger le pays des effets du changement climatique.

En France, on a relevé qu'Emmanuel Macron avait invité à participer à ce voyage l'humoriste controversé Yassine Belattar, accusé de complaisance vis à vis de l'islamisme. Yassine Belattar est celui qui aurait, dit-on, déconseillé au Président Macron de participer à la grande marche contre l'antisémitisme à Paris en novembre 2023, un mois après le massacre du 7 octobre. Ce premier faux pas? suivi d'autres,. avait inauguré uen année de relations pour le moins complexes entre Emmanuel Macron, la communauté juive française et Israël.