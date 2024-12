La Turquie était informée des plans de renversement d'Assad six mois à l'avance

Les groupes rebelles syriens avaient informé la Turquie de leurs plans d'une "offensive majeure" six mois avant le renversement du régime Assad, selon deux sources proches du dossier citées par Reuters. D'après le rapport, les groupes insurgés estiment avoir reçu une "approbation tacite" de la Turquie suite à cette communication. Selon les sources, un diplomate de la région et un membre de l'opposition syrienne, il était "impossible" pour les rebelles d'avancer sans informer la Turquie de leurs plans. Le pays, qui soutient l'opposition depuis le début de la guerre et maintient des troupes dans le nord-ouest de la Syrie, s'était pourtant opposé à une attaque rebelle par crainte d'un afflux massif de réfugiés.

Le message des rebelles à la Turquie était clair : "Vous n'avez rien à faire, contentez-vous de ne pas intervenir", selon la source de l'opposition. Nuh Yilmaz, vice-ministre turc des Affaires étrangères, a déclaré samedi lors d'une conférence que "la Turquie n'était pas derrière l'offensive et s'inquiétait de l'instabilité dans la région". Les sources précisent qu'il n'est pas exactement correct d'affirmer que l'attaque des rebelles a été menée avec l'approbation turque.

Un responsable américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a indiqué à Reuters que les États-Unis étaient conscients du soutien général de la Turquie aux groupes rebelles, mais n'avaient pas connaissance d'une quelconque approbation tacite pour une attaque rebelle. Le rapport Reuters note également que le Hezbollah avait retiré une grande partie de ses forces de Syrie en raison d'un besoin de renforts au Liban, ce qui a pu faciliter l'avancée rapide des rebelles.