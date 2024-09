Le chef de l'AIEA perçoit "une plus grande volonté" de l'Iran de dialoguer sur son programme nucléaire

Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a déclaré mardi qu'il avait perçu une plus grande volonté des responsables iraniens de s'engager de manière plus significative avec l'agence après des discussions à New York. Il a exprimé son espoir de se rendre à Téhéran en octobre.

L'AIEA cherche depuis longtemps à obtenir des réponses de l'Iran concernant l'origine et l'emplacement actuel de particules d'uranium d'origine humaine trouvées sur deux sites non déclarés, Varamin et Turquzabad, dans le cadre de son enquête de longue date. Grossi s'est entretenu avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. "Ce que je vois, c'est une volonté exprimée de se réengager avec nous de manière plus significative", a déclaré Grossi à Reuters après la réunion.

Le chef de l'AIEA a indiqué vouloir réaliser de réels progrès dans le rétablissement de discussions techniques appropriées avec l'Iran rapidement. Il vise à se rendre à Téhéran en octobre pour rencontrer le président iranien Masoud Pezeshkian.

"Bien sûr, nous devons maintenant donner du contenu et de la substance à cela car nous ne partons pas de zéro. Nous avons eu un processus relativement long sans réponses à certaines des questions que nous avons posées", a-t-il ajouté.

Grossi a également souligné la nécessité de "calibrer ensemble avec eux comment nous traversons cette période où ils attendent de voir ce qui va se passer avec leurs autres partenaires, à commencer par les États-Unis".

En juillet, le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait déclaré que l'Iran était capable de produire des matières fissiles pour une arme nucléaire en "une ou deux semaines".

Récemment, l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran, a signalé une ouverture à de nouvelles négociations avec les États-Unis sur le programme nucléaire iranien, déclarant qu'il n'y avait "aucun mal" à s'engager avec l'"ennemi". Cependant, il a également réitéré ses avertissements selon lesquels Washington ne pouvait pas être digne de confiance.