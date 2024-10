Le chef de la diplomatie iranienne à Riyad pour parler du Liban et de Gaza

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a atterri mercredi en Arabie saoudite. Cette visite, confirmée par les médias d'État saoudiens, s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques visant à instaurer un cessez-le-feu à Gaza et au Liban.

À son arrivée à Riyad, Araghchi a été accueilli par son homologue saoudien, le prince Fayçal ben Farhane. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a précisé sur les réseaux sociaux que cette visite avait pour objectif de coordonner les efforts régionaux pour mettre fin à ce qu'il qualifie de "génocide" à Gaza et au Liban, et d'atténuer les souffrances des populations locales.

Cette initiative diplomatique s'inscrit dans un contexte de conflit prolongé. Après l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché une riposte massive dans la bande de Gaza, les hostilités se sont étendues à la frontière israélo-libanaise. Israël mène désormais des opérations contre le Hezbollah, allié du Hamas et soutenu par l'Iran. La situation au Liban s'est considérablement détériorée, avec des frappes israéliennes intensifiées et des incursions terrestres. Israël affirme vouloir repousser le Hezbollah des zones frontalières et mettre fin aux tirs de roquettes sur son territoire. Ces violences ont entraîné le déplacement de plus d'un million de Libanais et de dizaines de milliers d'Israéliens.