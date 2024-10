Le compte X en hébreu de Khamenei suspendu après des menaces contre Israël

La plateforme X a suspendu dimanche le compte en hébreu du Guide suprême iranien, Ali Khamenei, à peine 24 heures après sa création. Cette suspension intervient après seulement deux publications, dont la dernière constituait une menace directe envers l'État hébreu.

Dans son second message, Khamenei avait déclaré : "Le régime sioniste a commis une erreur et s'est trompé dans ses calculs concernant l'Iran. Nous lui ferons comprendre quelle force, quelle capacité, quelle initiative et quelle volonté possède la nation iranienne." Son premier post, plus sobre, mentionnait simplement "Au nom d'Allah le miséricordieux" et avait suscité plus d'un demi-million de vues, accompagnées de milliers de "likes" et près de 2 000 commentaires, majoritairement moqueurs de la part d'internautes israéliens.

Cette suspension ne concerne que le compte en hébreu du dirigeant iranien, qui avait déjà publié plusieurs messages dans cette langue sur son compte principal X, maintenant toujours une rhétorique hostile envers Israël. La plateforme, anciennement Twitter, avait été critiquée pour sa permissivité envers les menaces régulières de Khamenei contre Israël, les États-Unis et d'autres pays occidentaux, alors qu'elle avait banni des personnalités comme l'ancien président américain Donald Trump.

Si X a déjà supprimé par le passé certains comptes associés au Guide suprême, son compte officiel principal reste actif.