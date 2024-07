Le Hezbollah a commencé à déplacer des missiles à guidage de précision face à la menace israélienne (responsable libanais)

Les tensions s'intensifient à la frontière entre Israël et le Liban après la frappe meurtrière qui a coûté la vie à 12 enfants dans le village druze de Majdal Shams, au nord d'Israël, samedi dernier. Face aux menaces de représailles israéliennes, le Hezbollah aurait commencé à déplacer ses missiles à guidage de précision.

Selon un responsable d'un groupe libanais s'exprimant sous couvert d'anonymat à l'Associated Press, la position du Hezbollah reste inchangée. L'organisation soutenue par l'Iran affirme ne pas souhaiter une guerre totale avec Israël, mais prévient que si le conflit éclate, elle combattra sans limites.

Le même responsable a révélé que le Hezbollah a commencé à déplacer certains de ses "missiles intelligents à guidage de précision" en prévision d'une éventuelle utilisation. Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues depuis le début de la guerre à Gaza en octobre dernier. Depuis le début du conflit, le Hezbollah a lancé des milliers de roquettes et des dizaines de drones explosifs vers Israël. Les estimations israéliennes évaluent l'arsenal du Hezbollah à environ 150 000 roquettes et missiles, dont une partie serait équipée de systèmes de guidage de précision.

Cette escalade des tensions fait craindre une possible extension du conflit au-delà de Gaza, impliquant directement le Liban. La communauté internationale surveille de près la situation, redoutant qu'un incident ne déclenche un conflit plus large dans la région. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si la diplomatie peut prévaloir ou si la région risque de basculer dans un conflit plus étendu.