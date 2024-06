Le Premier ministre palestinien se dit prêt à rétablir "l'unité" après la guerre à Gaza

Le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammad Moustafa, a déclaré jeudi à Bagdad que l'Autorité palestinienne basée en Judée-Samarie était prête à rétablir une direction palestinienne "unifiée" après la guerre qui ravage la bande de Gaza.

Depuis des affrontements fratricides en 2007, le leadership palestinien est divisé entre l'Autorité palestinienne, menée par le Fatah de Mahmoud Abbas, qui exerce un pouvoir limité en Judée-Samarie, et le mouvement terroriste Hamas qui contrôle la bande de Gaza depuis. "Nous sommes prêts, en tant que Palestiniens, à assumer nos responsabilités dès le lendemain (de la guerre à Gaza) afin d'aider (...) à restaurer l'unité du peuple et la direction palestiniens", a déclaré M. Moustafa lors d'une conférence de presse aux côtés du ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hussein. "Il faut également bien se préparer à la création d'un Etat (palestinien) et aux responsabilités qui en découlent", a-t-il ajouté, quelques jours après la reconnaissance de l'Etat de Palestine par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège.