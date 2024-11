Les circonstances troublantes de la disparition du rabbin Zvi Kogan aux Émirats

i24NEWS révèle de nouveaux détails inquiétants sur la disparition de Zvi Kogan, émissaire du mouvement Habad. Le rabbin ne s'est pas présenté à plusieurs rendez-vous programmés dans la journée. Suite à son absence de contact, son épouse a alerté le responsable de la sécurité de la maison Habad, qui a ensuite contacté les autorités locales et informé les autorités israéliennes.

27A

Kogan a disparu dans une zone située à environ une heure et demie de Dubaï. Selon nos informations, des plaintes ont été déposées jeudi auprès des polices de Dubaï et d'Abu Dhabi, mais aucune action n'a été entreprise. Plus troublant encore, malgré l'enregistrement d'une infraction pour excès de vitesse du véhicule de Kogan sur la route vers Oman, les autorités des Émirats et d'Oman sont restées inactives.

Une vive colère monte en Israël face à l'inaction des autorités émiraties, qui n'ont pas réagi aux signes suspects et n'ont pas agi à temps. Ce n'est qu'après l'intervention du ministre des Affaires étrangères Gideon Saar que des mesures ont été prises.