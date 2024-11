Les États-Unis et le Royaume-Uni frappent des cibles Houthis au Yémen

Les avions de la coalition américaine et britannique ont mené une série de frappes de précision sur des installations militaires à Sanaa, la capitale du Yémen, samedi soir, selon la chaîne de télévision Al-Masirah, contrôlée par les Houthis. L'offensive aérienne s'est concentrée sur des installations militaires dans les districts d'al-Nahdayn et d'al-Hafa, situés dans les parties sud et sud-est de la capitale. Des résidents locaux ont rapporté de puissantes explosions qui ont résonné dans toute la ville : "Les déflagrations étaient suffisamment puissantes pour faire trembler les fenêtres à travers la ville", témoignent-ils. Les sites ciblés, positionnés sur des terrains élevés, abriteraient des stocks d'armes, bien que l'étendue des dégâts reste inconnue.

Ces frappes interviennent dans un contexte de tensions croissantes, les Houthis ayant intensifié leurs attaques dans la région depuis le début de la guerre à Gaza en octobre dernier. Le groupe a lancé des drones vers Israël et ciblé des navires commerciaux dans la région de la mer Rouge.

Face à cette recrudescence d'attaques, les États-Unis ont formé une coalition de plus de 20 pays visant à protéger le trafic commercial en mer Rouge. Cependant, les Houthis restent imperturbables face aux frappes, affirmant que leur campagne contre "l'ennemi sioniste" se poursuivra et que les attaques contre les navires américains et britanniques ne cesseront pas.

Le dimanche précédent, les Houthis, alliés à l'Iran, ont annoncé qu'ils maintiendraient un blocus maritime sur les navires israéliens, citant des "renseignements" suggérant que des compagnies maritimes israéliennes vendent leurs actifs à d'autres sociétés. Les Houthis, qui contrôlent strictement Sanaa et d'autres provinces du nord, sont traditionnellement réticents à divulguer les pertes militaires ou les victimes de telles opérations.