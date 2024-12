Les Kurdes de Syrie appellent à l'aide face aux pressions turques

L'alliance démocratique syrienne (SDF), principal allié de Washington en Syrie, tire la sonnette d'alarme. Dans un contexte de vide politique suite à la chute du régime Assad, l'organisation kurde se trouve contrainte de suspendre sa lutte contre Daesh face aux attaques croissantes des rebelles soutenus par la Turquie, a rapporté le Wall Street Journal.

La situation est particulièrement préoccupante pour les Forces démocratiques syriennes (SDF), qui contrôlent environ un tiers du territoire syrien. Leur commandant, le général Mazloum Abdi, a lancé hier un appel pressant aux États-Unis lors d'un entretien, leur demandant d'exercer une pression sur Ankara pour freiner les groupes rebelles qu'elle soutient et contribuer à l'instauration d'un cessez-le-feu.

"J'espère que les États-Unis exerceront une pression politique suffisante pour arrêter les attaques contre notre région", a déclaré le général Abdi, ajoutant avec inquiétude que "pour l'instant, ce n'est pas suffisant".

La chute d'Assad a considérablement renforcé l'influence turque dans la région. Ankara, qui s'oppose fermement aux SDF et à leur soutien américain, entretient des liens étroits avec les rebelles qui dirigent désormais la Syrie. L'intensité des combats a contraint les SDF à prendre des mesures d'urgence, notamment l'évacuation de prisonniers de Daesh vers des zones plus sûres. La situation est particulièrement critique à Manbij, où les affrontements sont les plus violents, selon le général Abdi.

Cette escalade met en péril non seulement la stabilité régionale mais aussi la lutte contre le terrorisme, alors que les SDF ont dû suspendre leurs opérations contre Daesh pour faire face à cette nouvelle menace.