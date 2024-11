Liban : un civil israélien de 71 ans venu aider Tsahal a été tué dans un échange de tirs

Le commandant de réserve Zeev (Jabo) Hanoch Ehrlich, 71 ans d'Ofra, a été tué lors d'un échange de tirs avec des terroristes. Il avait rejoint les combattants de Golani pour leur fournir des informations supplémentaires sur le terrain où ils combattent et était avec les forces au moment de l'affrontement.

Ehrlich était archéologue et chercheur en études israéliennes, possédant une vaste connaissance de la région et aidant l'armée dans la localisation des disparus sur la base de la topographie. Tsahal examine s'il est entré avec les autorisations nécessaires et conformément à la zone de combat, et le ministère de la Défense devra décider s'il doit être reconnu comme soldat tombé au combat. Selon les informations en notre possession, il faisait partie de l'unité Maroul et sera probablement reconnu comme soldat tombé de Tsahal.