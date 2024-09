Mort de Nasrallah : l'Iran divisé sur la riposte à adopter

L'élimination de Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah, a provoqué un choc à Téhéran et suscité des débats au sein du régime iranien sur la nature de la riposte à adopter, selon le New York Times. Le journal américain, citant quatre sources iraniennes, rapporte que l'assassinat du plus ancien allié du Guide suprême Ali Khamenei a été reçu avec stupeur et inquiétude. Certains responsables iraniens se demandent même si l'Iran et Khamenei lui-même pourraient être les prochaines cibles d'Israël.

Mohammad Ali Abtahi, ancien vice-président iranien, a déclaré : "C'est un coup dur, et pour être honnête, nous n'avons aucun moyen de nous remettre de cette perte".

Dès vendredi, Khamenei a convoqué une réunion d'urgence du Conseil suprême de sécurité nationale. Lors de cette rencontre, des divergences sont apparues quant à la réponse à apporter.

Les éléments les plus conservateurs, dont Saeed Jalili, ont appelé à une action rapide pour "restaurer la dissuasion" face à Israël. En revanche, le président Pezeshkian, plus réformiste, a mis en garde contre une réaction forte et rapide, appelant à "ne pas tomber dans le piège" que Netanyahu aurait tendu selon lui.

Dans sa première déclaration publique, Khamenei est resté prudent, semblant attendre que le Hezbollah lui-même mène la vengeance avec le soutien de l'Iran : "Toutes les forces de résistance en Iran sont aux côtés du Hezbollah".

Selon le New York Times, la priorité de l'Iran serait d'abord de reconstruire le Hezbollah après les lourdes pertes subies ces deux dernières semaines. Deux sources au sein des Gardiens de la Révolution ont indiqué que l'objectif est de permettre au Hezbollah de "se remettre sur pied", de choisir un successeur à Nasrallah et de reconstruire un système de communication sécurisé.

Ces sources ont ajouté que l'Iran prévoit d'envoyer à Beyrouth un haut officier de la Force Qods, via la Syrie, pour aider à la reconstruction du Hezbollah.