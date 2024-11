Netanyahou s'adresse au peuple iranien : "Je sais que vous ne voulez pas cette guerre, je ne la veux pas non plus"

Dans un message direct adressé au peuple iranien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a choisi de s'exprimer sur la situation tendue entre les deux pays, quelques semaines après une première vidéo qui avait touché des millions d'Iraniens.

Évoquant la récente attaque iranienne contre Israël, Netanyahou a souligné son coût astronomique : "2,3 milliards de dollars de votre précieux argent ont été gaspillés dans des attaques futiles", a-t-il déclaré, soulignant que ces fonds auraient pu être investis dans l'éducation, les transports ou la santé du peuple iranien.

Le Premier ministre israélien a invité les Iraniens à imaginer un avenir différent : "Imaginez comment votre vie pourrait être différente si l'Iran était libre. Vous pourriez vous exprimer sans crainte, faire des blagues sans risquer d'être envoyés à la prison d'Evin". Il a notamment évoqué la possibilité d'une coopération technique entre les deux pays, citant l'expertise israélienne en matière de désalinisation qui pourrait aider à reconstruire les infrastructures hydrauliques défaillantes de l'Iran.

"Le régime de Khamenei obsède sur la destruction d'Israël plutôt que sur la construction de l'Iran", a déploré Netanyahou, ajoutant qu'une nouvelle attaque contre Israël ne ferait que paralyser davantage l'économie iranienne. "Je sais que vous ne voulez pas cette guerre. Je ne la veux pas non plus. Le peuple d'Israël ne la veut pas", a-t-il insisté. Netanyahu a conclu son message sur une note d'espoir, reprenant le slogan du mouvement de contestation iranien "Femmes, Vie, Liberté" (Zan, Zendegi, Azadi) et affirmant qu'Israël et le monde libre soutiennent le peuple iranien. "Je n'ai aucun doute qu'un jour, dans un Iran libre, Israéliens et Iraniens construiront ensemble un avenir de prospérité et de paix", a-t-il conclu, appelant à transformer "ce beau rêve en réalité". Ce message intervient dans un contexte de tensions accrues entre les deux pays, mais vise clairement à distinguer le régime iranien de sa population, tout en tendant la main à cette dernière.